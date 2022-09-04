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    Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz

    Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz

    Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim okunan 30 Ağustos kutlamalarını eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 15:00
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    Türkiye, bağımsızlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zeferinin 100'üncü yılını geride bıraktı.

    Vatan toprağının her karesinde derinden hissedilen bir sevinçle kutlanan Zafer Bayramı, görkemli gösterilerle de karşılandı.

    Kutlamaların en dikkat çekeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

    Külliye'deki kutlamalarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ise seküler kesimden tepki çekti.

    Gazeteci Can Ataklı konuyu YouTube yayınına taşıyarak, törende Kur'an okunmasını eleştirdi.

    "Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor..."

    Ataklı, 30 Ağustos'un Kur'an tilaveti ile kutlanamayacağını söyledi.

    Ataklı, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!" ifadelerini kullandı.

    Can Ataklı: 30 Ağustos Kur'an ile kutlanamaz VİDEO

    Can Ataklı: 30 Ağustos Kur an ile kutlanamaz #1

    Can Ataklı: 30 Ağustos Kur an ile kutlanamaz #2

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Külliye'de Kur'an tilavetiCan Ataklı: 30 Ağustos Kur an ile kutlanamaz #3


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