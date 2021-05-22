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    Can Ataklı, AK Partililere hakaret etti

    Gazeteci Can Ataklı Rizelilere sersem diye hakaret etti, AK Partililerin ileride sokağa bile çıkamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 15:32
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    Can Ataklı, AK Partililere hakaret etti

    Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik düzenlenen protestoları yorumlayan Can Ataklı, tehditvari ifadeler kullandı.

    AK Partilileri yargılanmayla tehdit eden Can Ataklı, bu tavırlardan vazgeçilmesini istedi.

    "SONU ÇOK KÖTÜ OLACAK, SOKAĞA ÇIKAMAYACAKSINIZ"

    Can Ataklı, "Halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın falan.. Bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda... Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak.. Vazgeçin." ifadelerini kullandı.

    Can Ataklı, AK Partililere hakaret etti VİDEO

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