Can Ataklı anaokulu öğrencilerine din eğitimi verilmesinden rahatsız oldu CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, çocuklara dini eğitim veren Sincan Belediyesi'ni hedef aldı. Bunun pedagojik bir cinayet olduğunu öne süren Ataklı, "Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor” dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin karanlık dönemlerinde büyük travmalara neden olan yaşam tarzlarına müdahale Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümeti dönemlerinde artık söz edilemez konuma getirildi.

Seçimlerde hezimet yaşayan bir takım kişilerin ise laiklik damarları hortlamış durumda.

Hedef aldı

Seçimlerin iyice saldırganlaşan muhalif camianın önde gelen isimlerinden birisi olan gazeteci Can Ataklı dini yaşantısından dolayı vatandaşları hedef aldı.

Ataklı, AK Parti yönetimindeki Sincan Belediyesi'nin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara verdiği dini eğitimine karşı kin kustu.

"Çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz"

Bunun pedagojik bir cinayet olduğunu iddia eden Ataklı şu ifadeleri kullandı:

Bunlar okul öncesi çocukları. Bunları çok iyi niyetliymiş gibi alıyorlar anneler de geliyor, oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar falan. Özellikle cehalet de çok yaygın olunca toplamak ne güzel. Çocuklar oyun da oynuyor dinlerini de öğreniyor filan. Yanlış...Türkiye'de bunlara karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları beyinsel ölüme doğru itemezsiniz. Öyle bir numara yapıyorlar ki. Ufacık çocukları alıyorlar kızların başını bağlıyorlar, oğlanların kafasına takkeler öyle bir hava.

"Bu çocuklar mesleklerin teknik konularını öğrenmekte güçlük çeker"

Çocuklarını eğitime gönderen ailelere 'Pedagoji hiç bilmeyen, çocuk eğitimi nedir bilmeyen, bir insanı nasıl yetiştirdiğinden hiç haberi olmayan insanlar' diyerek hakaret eden Ataklı şunları söyledi: