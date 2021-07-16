Can Ataklı: FETÖ diye bir şey yok; 15 Temmuz da darbe değil

Can Ataklı: FETÖ diye bir şey yok; 15 Temmuz da darbe değil

Can Ataklı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde FETÖ'yü savundu.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yok sayıp; milletin yazdığı kahramanlık destanını da aşağılayan ifadeler kullandı.

Milletin zaferinin 5. yılında anma etkinlikleri hakkında bir konuşma yayınlayan Ataklı, FETÖ'nün bir terör örgütü olmadığını ve 15 Temmuz'un bir darbe girişimi olmadığını savundu.

Ataklı'nın o skandal açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"DARBE MARBE DEĞİL"

“15 Temmuz olayı çok dehşet bir olaydır. Hala gizemini çözemedik. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; 15 Temmuz darbe marbe değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu tür şeylerin sonuçlarına bakılır. Olay kime yaradığına bakacaksın.

"BİR OYUN"

Darbe adı altında bir oyun oynanıyor ve bu işten bir iktidar, bir kişi anormal karlı çıkıyor. Ülkenin tamamını ele geçiriyor. Bütün kadrolarıyla beraber kılcal damarlara kadar girme şansı buluyorlar ve ceberut şekilde de yönetimi sürdürüyorlar. O zaman nasıl oldu kardeşim bu?”

"FETÖ DİYE BİR ŞEY YOK"

FETÖ diye bir şey yok arkadaşlar. FETÖ’yü bunlar uydurdular. Terör örgütü falan değil, kendimizi de vatandaşı da kandırmayalım. Hala da bununla korkutuyorlar. ‘Aman FETÖ’ vs. bizi korkutuyorlar. Yok öyle bir şey kardeşim."

Can Ataklı: FETÖ diye bir şey yok; 15 Temmuz da darbe değil VİDEO



