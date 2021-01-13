Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Can Ataklı, EBA TV’de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle yargılanıyor.

Gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Can Ataklı hazır bulundu.

"ÜZGÜNÜM"

Uzun yıllardır Türkiye’de gazetecilik yaptığını söyleyerek savunmasına başlayan sanık Ataklı, “Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerimi defalarca açıkladım. Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün program sunarken EBA Tv’nin başladığını gördüm. Yayında başörtülü öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncelerimi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla suçlandığım için üzgünüm. İfade tarzım bazı kesimleri rahatsız edebiliyor. Yazı olarak konuşmalarım okunduğundan rahatsız edici gelmemektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Ataklı, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini kaydetti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, derneklerin katılma talebinin kabulünü ve esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için dava dosyasının kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaayı hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Can Ataklı, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istemiyle yargılanıyor.

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen isyanı VİDEO