Can Ataklı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı

AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında, entübe edildiği yönünde paylaşım yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, açıklama yapılarak iddia yalanlandı.

BAŞSAVCILIK KONUYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Mart'ta sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Cumhurbaşkanlığı DMM tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında harekete geçti.

Başsavcılık, Ataklı hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

MHP tarafından yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği duyurulmuştu.

Açıklamada, Bahçeli'nin 4 Şubat’ta 'planlı tetkik ve tedavileri için' hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat’ta yeni bir ameliyat yapıldığı belirtilmişti.