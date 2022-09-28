Gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından paylaştığı videoda, HDP ile yan yana gelmeyen İyi Partililere "S... gidin" dedi.

2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa, HDPye bakanlık vaadi üzerinden tartışmaya girmişti.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözleri üzerine başlayan tartışma, İyi Parti ile CHP'nin arasını bir hayli germişti.

"Biz kalkarız onlar oturur"



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı yayında, "HDP ile 6'lı masaya oturur musunuz?" sorusuna, "Biz kalkarız onlar oturur." yanıtını verdi.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalından yayınladığı videoda, anket sonuçları üzerinden İyi Partililerin HDP'ye karşı takındıkları durumu sert bir şekilde eleştirdi.

İyi Partililere küfretti



Bugün seçim olması durumunda HDP dahil muhalefet bloğunun yüzde 60 civarında oy alacağını öne süren Ataklı, "HDP ile aynı masada olmayız" açıklamalarını ahmakça olarak niteleyip, İyi Partililere küfretti.

Can Ataklı HDP ile ittifak kurmayan İyi Partililere küfretti

"HDP'lilerle de konuştum ben"

İyi Partililerin kompleksli ve ahmak olduğunu söyleyen Ataklı, "Hiç kimse HDP ile iş birliği yap, onunla organik bağ kur, ortak hükümet kur' falan demiyor. HDP'nin de bakmayın öyle çıkıntı yaptığına… Adamlar haklı olarak da bakanlık da başbakanlık da cumhurbaşkanı da çıkarır. Teknik olarak doğru. HDP'lilerle de konuştum ben. Son izlenimlerimi de söyleyeyim, hiç kimsenin derdi bakanlık vermezseniz desteklemem vs. değil." diye konuştu.

"O zaman s**tirin gidin"

İyi Partililere küfreden Can Ataklı açıklamasının devamında, "Burada ahmakça, vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olmam diyenler var. E hadi s**tir git o zaman Tayyip Erdoğan'a ver." ifadelerini kullandı.



