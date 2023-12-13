Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından... CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı'nın "Bıktım artık bu Gazze edebiyatından" sözleri gündeme oturdu.

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ensonhaber.com

Küresel gündem, İsrail'in Gazze'deki soykırımını konuşuyor.

Gazze'de yaşanan saldırılar, 21. yüzyılda geçmiş dönemleri aratmayan bir mahrumiyeti niteliyor.

Sağlık sisteminin yerle bir olduğu, gıda ihtiyacının karşılanamadığı, evlerin yerle bir edildiği ve en önemlisi çocukların katledildiği savaş, dünyanın çoğu ülkesinde derin bir üzüntüyle dillerde dolaşıyor.

Hal böyle iken CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, "Bıktım artık" diyerek Gazze'yi hedef tahtasına koydu.

Gazze'de yaşanan saldırıları "edebiyat" olarak nitelendiren Ataklı, savaşın konuşulmasına isyan etti.

Ataklı'nın YouTube kanalından "Sıkıldım artık şu Gazze edebiyatından" başlığı ile paylaştığı video, gündemdeki yerini bir skandal olarak aldı.

"Bıktım artık bu Gazze edebiyatından"

İşte Can Ataklı'nın o sözleri;

Bağırıyorlar "Gazze için ağlıyor musun?" diye. Bakın ben size şunu söyleyeyim; Bıktım artık bu Gazze edebiyatından. Sıkıldık, usandık kafamıza vurulmasından.

"Utanmadan, sıkılmadan..."