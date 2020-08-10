Can Ataklı'nın Muharrem İnce'nin analizi

CHP'ye yakın gazeteci Can Ataklı, Muharrem İnce'nin parti kurması durumunda CHP'den fazla oy alacağını söyledi.

CHP'de gündem Muharrem İnce.

Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan ancak seçimlerden hezimeti yaşayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden dışlanınca yeni bir hareket içerisine girdi.

Parti kurup kurmama konusunda henüz karar veremeyen İnce, Cumhurbaşkanı adayı olmak için çalışmalarını yürütüyor.

Yüzde 31'lik oyu yüzde 51'e çıkaracağını iddia eden Muharrem İnce, CHP tarafından hain ve bölücü olarak yaftalandı.

Tartışmalar devam ederken Muharrem İnce'nin çalışmalarına ilişkin gazeteci Can Ataklı'dan ilginç bir çıkış geldi.

CHP'nin yakın yayın organlarından biri olan TELE 1'de çalışan Can Ataklı, ekranda yapamadığı analizleri YouTube kanalından yaptı.

Can Ataklı: Muharrem İnce CHP'den daha fazla oy alır ViDEO

NET SÖYLÜYORUM...

Ataklı, "Net söylüyorum. Bugünkü ortamda, benim aldığım bilgiler ve deneyimlerim.. Bir parti kurulması halinde içinde Muharrem İnce'nin de olacağı bu parti, CHP'den daha fazla oy alacaktır. Oylar bölünüyor, yüzde 1 bile alamaz falan... Bunları bir kenara bırakın. Türkiye'de sistem böyle gitmez. Bir şeyler olacak.

CHP'DEKİ ETKİLİ İSİMLER DE SÖYLÜYOR...

CHP'de konuştuğum etkili isimler, Muharrem İnce'nin içinde olacağı hareketin CHP'ye çok ciddi zarar vereceğini ve oy olarak da CHP'yi geçebileceğini söylüyor.

MUHARREM İNCE'Yİ ECEVİT'E BENZETTİ

Ecevit 1970'lerdeki hareketi başlattığında arkasında gençlik kolları vardı. Şu anda Muharrem İnce'nin arkasında özellikle gençlik kolları var. Gençlik kollarını arkasına alan bu partiden daha fazla oy alır." ifadelerini kullandı.

Can Ataklı, geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert ifadelerle eleştirmişti.

İBB'nin TELE1'i reklam vermemekle tehdit etmesinin ardından Can Ataklı kullandığı ifadeler nedeniyle özür dilemişti.