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    Can Ataklı'nın S-400 açıklaması

    Can Ataklı'nın S-400 açıklaması

    "Türkiye S-400'leri getirirse özür dilerim" diyen Can Ataklı, testlerin ardından şimdi de "S-400'ler aktif edilirse özür dileyeceğim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 07:46
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 07:46
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    Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hava savunma sistemini güçlendirmesi için Rusya'dan alınan S-400 füzeleri, ekim ayının ilk günlerinde test atışlarının yapılması için Sinop’a doğru yola çıkmıştı.

    S-400 hava savunma sistemleri Sinop'a ulaştı ve ilk atışı gerçekleşti.

    Akıllara ise "Türkiye S-400 alamaz", "Alsa da kullanamaz" şeklinde ifadeler kullanan isimlerin açıklamaları geldi.

    CAN ATAKLI'NIN S-400 AÇIKLAMASI

    Gazeteci Can Ataklı da katıldığı bir televizyon programında "Dediler ki S-400'ler mutlaka geliyor. Hala aynı kanıdayım abi, getir diyorum hadi. Diyorsunuz ki, 'Getirirse ne olacak?' Tamam özür dileyeceğim buradan. Getiremez." şeklinde bir ifade kullanmıştı.

    "S-400'LER AKTİF EDİLİRSE ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

    Korkusuz gazetesindeki köşesinde kendisine hatırlatılan bu sözlere yönelik bir yazı yayınlayan Ataklı, S-400'ler aktif hale getirildiğinde özür dileyeceğini açıkladı.

    Ataklı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

    "Ben de başından beri 'S-400'lerin alınsa bile asla aktif hale getirilmeyeceğini' söyleyenlerdenim. Bir TV konuşmamda, "Tamam getirip kursunlar, o zaman ben de özür dilerim" demiştim. Hemen yazayım; S-400'ler gerçekten aktif hale getirilsin özür dilemekten hiç yüksünmem. Özür dilemek ayıp bir şey değildir."

    S-400'ün, 400 km menzilli füzesinin ateşleme anı VİDEO

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