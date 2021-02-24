Can Dündar'dan AB'ye yaptırım çağrısı

Gazeteci Can Dündar, AB'nin HDP açıklamasına tepki olarak Türkiye'ye daha fazla adım atmamasından rahatsız oldu.

Firari Can Dündar, sosyal medya hesabından Türkiye aleyhinde paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano'nun Twitter hesabından, HDP'li milletvekillerine yönelik "artan baskıdan" endişelendiği ve Türkiye'nin "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına karşılık, AB'nin Türkiye'ye karşı daha fazla adım atmamasından rahatsız oldu.

"DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"

Dündar Twitterdan yaptığı paylaşımda, "AB’yi bu “endişe” yedi bitirdi. Standart 'endişeliyiz' sözcüğü sonda; sadece gerekçeyi değiştirip yayınlıyorlar. Dostlar alışverişte görsün." ifadelerini kullandı.



