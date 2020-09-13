Can Dündar, Türkiye - Fransa geriliminde tarafını belli etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı küstah açıklamalar, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerini germeye başladı. Firari Can Dündar, bu gerilimde Macron'un yanında olduğunu gösterdi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarından vazgeçmemek için tüm kararlılığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla atılan adımlar, Amerika ve Avrupa'da büyük rahatsızlığa neden oldu.

Türkiye'nin bölgede geri adım atmaması üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron küstah açıklamalar yapmaya başladı.

"BİZİM SORUNUMUZ ERDOĞAN'LA"

Macron, son olarak "Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la." deme küstahlığını gösterdi.

"MACRON SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaya yanıtı ise oldukça netti.

Erdoğan, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, "Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma." şeklinde konuştu.

CAN DÜNDAR FRANSA'NIN YANINDA

Türkiye ile Fransa arasında ilişkilerin böylesine gergin olduğu bir günde, firari Can Dündar da tarafını seçti.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözlerinin paylaşılması üzerine; bu tweet'i alıntılayan Can Dündar, Macron'un eğitim durumunu yazdı.

MACRON'LA SELFİESİ

Macron ile selfie yapabilmek için insanlarla yarışa giren Can Dündar'ın Türkiye'ye karşı Fransızların yanında olduğunu göstermesi, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmadı.

"CAN KADIN"

Can denilince akıllara gelen başka bir haber ise Gülben Ergen'in sosyal medya skandalı.

Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, "Can kadın" diyerek kendi fotoğrafına yorum yapmıştı.

Bu durum Gülben Ergen'in takipçilerinin dikkatinden kaçmamış ve fake hesaptan yazacağına kendi hesabından yorum yazdığı deşifre olmuştu.