- Haberler
- Gündem Haberleri
- Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası
Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası
Siyasi ve askeri casusluk suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
- AA
- 23.12.2020 - 10:46
- Güncelleme : 23.12.2020 - 11:05
'MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ın cezası belli oldu...
Gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, karar çıktı.
27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
AYRINTILAR GELİYOR...