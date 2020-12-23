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    Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

    Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

    Siyasi ve askeri casusluk suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
    • AA
    • 23.12.2020 - 10:46
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 11:05
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    'MİT TIR'ları davasında Can Dündar'ın cezası belli oldu...

    Gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, karar çıktı.

    27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI

    Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

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