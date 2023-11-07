Can Saraç'tan tarihi başarı: Batuhan Mumcu tebrik etti

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyano eğitimine devam eden Can Saraç, büyük bir başarıya imza attı.

Tüm dünyadan gençlerin katıldığı Eppan Piyao Akademi'de 6 finalist arasına kalan Can, cumartesi günü gerçekleştirilen büyük finalde birinciliğe ulaştı.

"Ülkeme sözüm vardı ve kazandım"

Saraç, ödülünü sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım! İtalya'da bu cumartesi düzenlenen Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazanarak birinci oldum! Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını başarılarımızla kutlamaya devam.

Batuhan Mumcu tebrik etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, başarısından ötürü Can Saraç'ı tebrik etti.

Saraç'ı görüntülü arayarak tebrik eden Mumcu, o anları 'X' hesabından paylaştı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında uluslararası arenada bizi gururlandırdı"

Yoğun programını Los Angeles'ta sürdüren Batuhan Mumcu, paylaşımına şu notu düştü:

İtalya'da gerçekleşen Piano Academi Eppan Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci olarak Michelangeli Ödülü'nü kazanan genç piyanistimiz Can Saraç oldu.



Yurt dışı programım sırasında Los Angeles’ta bir araya geldiğim, ülkemizi başarıyla temsil eden Mahmut abisi ile birlikte arayıp sevgili Can’ı tebrik ettik.



Cumhuriyetimizin 100. yılında uluslararası arenada bizi gururlandıran değerli kardeşimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.