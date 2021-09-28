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    Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale açıklarındaki yelkenli teknede yakalanan 193 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 09:06
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    Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı

    Türkiye, Yunanistan'ın kaderine terk ettiği göçmenlere yüzünü çevirmiyor.

    Son olarak Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, kent açıklarında yelkenli bir tekne tespit etti.

    GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

    Ekipler yaptığı incelemede, teknede farklı uyruklara mensup 193 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

    Kepez Limanı'ndan karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

    Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı #1

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