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    Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 20 düzensiz göçmen, Çanakkale açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 20:44
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    Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

    YUNANİSTAN GERİ İTTİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Kurtarılan 20 göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

    Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Çanakkale açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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