Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen "KB-20" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.