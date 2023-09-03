Çanakkale açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bölgeye yönlendirilen "KB-20" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiler
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.