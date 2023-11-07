Çanakkale açıklarında Yunanların ölüme ittiği 36 göçmen kurtarıldı

Yurdun dört bir yanında yasa dışı göçle mücadele sürüyor.
Birçok göçmen, Türkiye'yi aşarak lastik botlarla Avrupa'ya kaçmayı hedefliyor.
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri ölüme terk ederken, Türk ekipleri hayat kurtarmaya devam ediyor.
Lastik botlarla yola çıktılar
Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen kaçak göçmenler, lastik botlarla yola çıktı.
Grup, Midilli Adası’na yaklaşığı sırada, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince fark edilerek durduruldu.
Motoru söküp suya geri ittiler
Yunan Sahil Güvenliği, göçmen grubun lastik botlarındaki motoru söktü.
Yunan unsurları, göçmenleri motorsuz botlarla Türkiye sularına geri iterek ölüme terk etti.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri göçmenleri kurtardı
Yaşam mücadelesi veren göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildi.
Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından bot içindeki 36 kaçak göçmen kurtarıldı.
Göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi
Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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