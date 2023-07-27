Çanakkale bir kez daha alevlere teslim oldu! 16'ncı saatte söndürüldü Bölgede dün gece çıkan orman yangını için ekipler havadan ve karadan müdahalelerini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Kontrol altına alına yangında 16 hektar alan zarar gördü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye, son haftalarda kavurucu sıcaklıkların etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklığı, orman yangını endişesine neden oldu. Korkulan ise günlerdir yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından alevler yükseliyor. Bunlardan biri de Çanakkale'de yaşandı. Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında, dün gece ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Ekiplerden sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahaleye başladı. 27 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından 80 askeri personel, TOMA ve itfiaye ile gece boyunca yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla beraber hava unsurları da havadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı. 16'ncı saatte kontrol altına alındı Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesinin ardından orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 16 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.