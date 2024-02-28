Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

AA
Çanakkale Boğazı'nda öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.
Sis etkisini kaybedince normale dönecek
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Feribot seferleri sürüyor
Yerel feribot seferlerinin ise devam ettiği belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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