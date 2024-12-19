Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İHA
Çanakkale Boğazı'nda gece etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Boğazda yerel feribot seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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