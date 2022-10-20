Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkili olan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Gemiler demir attı

Gemiler de Boğaz'ın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

İHA'nın haberine göre, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.



