Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi demirledi Çanakkale Boğazı Bademlik açıklarında dümeni arızalanan geminin, güvenli bölgeye demirlediği bilgisi verildi.

AA

Çanakkale Boğazı'nda Mısır'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan bir geminin dümeni arızalandı ve seyrine devam edemedi.

Dümeni arızalanan kuru yük gemisi, güvenli bölgeye demirledi.

Demirlenen gemi ile ilgili Çanakkale Kıyı Emniyeti'nden şu açıklama yapıldı:

Mısır'dan Ukrayna'ya seyir halinde olan Panama bayraklı 100 metrelik "Sally M" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Bademlik açıklarında dümen arızası meydana geldi.

"Gemi Karanlık Liman'a emniyetle demirlendi"

Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve 'Türkeli' römorkörü refakatinde Karanlık Liman'a emniyetle demirledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)