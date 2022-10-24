Yoğun sis ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle denizdeki transit gemi geçişleri, çift yönlü durduruldu.

Çanakkale genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, Çanakkale Boğazı'nda da yoğun bir şekilde etkisini gösterdi.

Denizde görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle yetkililer önlem aldı.

Çift yönlü gemi geçişi kapandı

Sis nedeniyle saat sabah 09.55 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişleri kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre, günün ilerleyen saatlerinde sisin etkisini kaybetmesi öngörüldüğü ve gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle çift yönlü geçiş kapandı ViDEO