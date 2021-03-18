İtilaf Devletleri'ne karşı elde edilen deniz zaferinin ardından "Çanakkale Geçilmez" sözü, tüm dünyanın hafızasına kazındı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ortaya çıkan fotoğraflar, savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

Türk tarihindeki en önemli muharebelerden biri olan Çanakkale Savaşı'nda, Türk askerlerinin kahramanca mücadelesi bundan tam 106 yıl önce büyük bir zaferle sonuçlandı.

BOĞAZA MAYIN DÖŞENDİ

Çanakkale'ye saldırı düzenleyen İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etmeyi hedefliyordu.

Çanakkale Boğazı’ndaki savunmasını güçlendiren Osmanlı Ordusu, bölgeye mayınlar döşedi.

Nusret Mayın Gemisi, 7-8 Mart 1915’te karanlık limana sahile paralel olarak döktüğü 26 mayınla 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü FOTO GALERi

İTİLAF DEVLETLERİ MAYINA TAKILDI

Topçu atışlarından kaçan İtilaf Devletleri'ne ait savaş gemileri mayınlara takılırken, Fransız Bouvet gemisi mayınlara çarparak 603 mürettebatıyla battı. İngiltere'ye ait gemiler de benzer sonu yaşadı.

Tarihe altın harflerle geçen zafer, tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diye haykırıldı.

27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler günü olarak kabul edildi.