Çanakkale geçilmez! Zaferin ardından 108 yıl geride kaldı... Tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale Destanı'nın 108. yıl dönümü kutlanıyor.

Osmanlı Devleti, 18 Mart 1915 tarihinde destan yazdı...

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden tam olarak 108 yıl geçti.

Çanakkale Savaşı, dünyanın en büyük ordularının kara, deniz ve denizaltı unsurlarıyla saldırıları karşısında sıkıntılı bir dönem geçiren Osmanlı Devletinin büyük direnişinin bir simgesi.

Varoluş mücadelesi

Türkiye tarihinin dönüm noktası olarak adlandırılan Çanakkale Zaferi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı.

Türk Ordusu'nun zaferi...

Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden "Çanakkale Savaşı" öncesinde İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalara dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek, Osmanlı Devletini Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu.

İtilaf devletleri bombardıman başlattı

Osmanlı güçlerinin 3 Şubat 1915'teki Süveyş Kanalı'na taarruzu sonuç vermeyince İngiltere, Mısır'daki güçlerini boğazlara yöneltti.

İtilaf devletleri, 12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı.

Methal Grubu'nda Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale, Orhaniye bataryaları ile Erenköy civarında yerleştirilmiş bir kısım seyyar obüs bataryası, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryaları bulunuyordu.

Boğaz geçişine mayın döşendi

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ikinci bombardıman 25 Şubat'ta yapıldı.

26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi ancak 17-18 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Erenköy Koyu'na ve boğaz geçişine mayın döşedi.

Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı.

Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasının üç muharebe gemisi "Bouvet", "Irresistible" ve "Ocean" zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı.

Çanakkale geçilmez!

Yedi saat süren savaşta elde edilen kesin zafer, tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçti ve Çanakkale'nin geçilemeyeceği tüm dünyaya ispat edildi.

Törenlerle kutlanacak

Çanakkale Deniz Zaferi, 108. yıl dönümünde törenlerle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne ve Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.