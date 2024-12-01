Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın vefatının yıl dönümünde anma programı düzenlendi

Çanakkale Deniz Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'ı (Koca Seyit) vefatının 85'inci yılında da unutulmadı..

Bu özel günde, Seyit Onbaşı'ı Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

"BİZLER, ONLARIN CESARETİNDEN İLHAM ALARAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Anma programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, şöyle konuştu:

Seyit Onbaşı ve tüm Çanakkale kahramanları, yalnızca silahlarıyla değil, kararlılıklarıyla, azimleriyle, fedakârlıklarıyla milli ve manevi değerleriyle bu savaşı kazanmışlardır. Bizler, onların cesaretinden ilham alarak, ülkemizin huzuru ve barışı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu milletin onurunu sırtlayan Koca Seyit’i ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, şükranla anıyorum.