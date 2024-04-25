Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı Çanakkale Kara Savaşları, ardından 109 yıl geçmesine rağmen günümüz dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.

AA

Çanakkale Kara Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçti.

İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri sebebiyle başlayan Çanakkale savaşları, İngiltere ve Fransa’ya ait gemilerden oluşan bir donanmanın 19 Şubat 1915’te boğaza büyük bir saldırı düzenlemesiyle cereyan etti.

Vatan toprağını namusu bilen Mehmetçiğin direnişiyle karşılaşan İngiliz ve Fransız donanması, deniz muharebelerinden bir sonuç alamayınca, 18 Mart 1915’te geri çekilerek kara harekat planını devreye soktu.

Beş farklı noktadan çıkarma

25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’na, Seddülbahir, Kumkale, Beşige, Bolayır ve Arıburnu olmak üzere beş farklı noktadan çıkarma yaptı.

Seddülbahir ve Arıburnu’nda taarruza geçen İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Osmanlı savunma hatları geçemediği için Gelibolu Yarımadası’nın işgalini gerçekleştiremedi.

Kocatepe ve Conkbayırı Taaruzları

Kocatepe ve Conk Bayırı’nda bulunan Anzak kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen taarruzla, Anzak birlikleri de geri çekilmek zorunda bırakıldığından, İtilaf güçleri çıkarmaya son verdi ve Gelibolu Yarımadası’nı terk etti. Böylece savaş, 9 Ocak 1916’da Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlandı.

Kara muharebeleri ise 261 gün sürdü

Deniz muharebeleri 28 gün; kara muharebeleri ise 261 gün sürdü. Emperyalistlere karşı Çanakkale’de kazanılan zafer sadece 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Osmanlı’ya da avantaj sağladı.

Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda üstlendiği görevde gösterdiği askeri başarılardan dolayı Anafartalar Kahramanı unvanını almaya hak kazanan Mustafa Kemal’in milli bir lider olmasının önü açıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)