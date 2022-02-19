Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022: 1915 Çanakkale Köprüsü ne kadar, kaç TL?

26 Şubat itibariyle kullanıma açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından açıklandı. Peki Çanakkale köprüsü ne kadar, kaç TL? İşte geçiş ücreti 2022...

Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi.

1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje ile bölgede özellikle yaz aylarında oluşan araç kuyruklarının son bulması ve ulaşımın rahatlaması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında 1915 Çanakkale Köprüsü ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. En çok araştırılan konulardan biri de köprü geçiş ücreti oldu.

Peki Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ KAÇ TL 2022?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını söylemişti.

Konuya ilişkin yeniden açıklama yapan Karaismailoğlu, net ücretin açılış ile birlikte duyurulacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için. Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız. " ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

KENDİ ALANINDA DÜNYADA İLK SIRADA

Orta ve yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan bu köprü, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir.

ŞEYİT ONBAŞI DETAYI

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

GEÇİŞ 6 DAKİKA SÜRECEK

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yaklaşık 6 dakikada kesintisiz geçilebilecek.