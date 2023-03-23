Çanakkale Köprüsü'nde dikkatli anlar! 120 metrelik platform, 67 metreye indirildi

Tekirdağ Limanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Limanı'na giden 63 metre boyunda, 120 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform, saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
'Anka-6' ve 'Marin Tug-1' isimli römorkörler tarafından çekilen platform, saat 10.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerine ulaştı.
Burada platformun 3 ayağı 53 metrelik bölümü denizin dibine batırılarak, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirildi.
Tahliye botu eşlik etti
BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılan platforma boğaz geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, 'Kurtarma-9', 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-15' ve'Kurtarma-16' römorkörleri ile 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu eşlik etti.
Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı
Öte yandan platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilmesi için Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Boğaz geçişini tamamlayan platform, Kumkale açıklarında bekleyen Norveç bayraklı 199 metre boyundaki, ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Seaway Eagle' isimli gemiye yüklenerek seyrine devam edecek.