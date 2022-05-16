Çanakkale Lapseki şeftalisine coğrafi işaret

Lapseki ilçesinde yetiştirilen şeftali, bölgenin 10. coğrafi işaret tescilli ürünü oldu. Müjdeyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan verdi.

Lezzeti, aroması, rengiyle diğer çeşitlerden ayrılan ve yurt içi ile yurt dışına satılan Lapseki şeftalisi, coğrafi işaret aldı.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu verilen karar vatandaşların ve üreticinin yüzünü güldürdü.

"Ülkemizin nadide şehirlerinden biri"

Törende müjdeyi veren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını ve kalitesini garanti altına alırken üreticilerimiz için ise pazarlama ve markalaşma anlamında büyük bir önem taşıyor. Çanakkale’miz tarım alanındaki ürünleri ile geniş yelpazeye sahip, ülkemizin nadide şehirlerinden biri." diye konuştu.

"Çanakkale’miz markalarıyla büyüyecek"

Bülent Turan konuşmasının devamında, "Ürettiğimiz ürünlerin markalaşması demek, Çanakkaleli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin kalitesinin garanti altına alınması demek. Lapseki şeftalisi, coğrafi işaret tescili alarak, bundan sonra kendi adıyla bir marka olarak raflarda yerini alacak. Çanakkale’miz markalarıyla büyümeye devam edecek." dedi.

İHA'nın haberine göre, Turan konuşmasının bitiminde şeftali üreticilerine ve ürününün tescili sürecinde emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.