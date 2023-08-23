Çanakkale orman yangınında, komutan hayvanlar için alevlerin arasına daldı Dünden bu yana devam eden orman yangınından insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde cesur komutanın, alevlerin arasında kalan hayvanlar için canı pahasına mücadele ettiği görüldü.

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ensonhaber.com

Türkiye bir kez daha yangın felaketi için seferber oldu.

Her yıl yaz mevsiminde başlayan ve derin yaralar için yangın felaketleri, bu yıl da yaşanıyor.

Geçtiğimiz aydan bu yana birçok noktada çıkan yangınlara, dün Çanakkale de eklendi.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, gün boyunca rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevler, büyük korkuya neden oldu.

Vatandaşlar tahliye edildi

Ekipler bir yandan havadan ve karadan yangına müdahale ederken bir yandan da bölgedeki vatandaşların tahliyesi için bir mücadele ortaya koydu.

Bin 500 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, bin 104 kişi bölgeden tahliye edildi.

Mehmetçik seferber oldu

Yangından insanlar kadar hayvanlar da zarar gördü. Öyle ki, 85 küçük baş, 3 de büyük baş telef oldu. 10 ahır da hasar gördü.

Bölgede çalışmalar devam ederken Mehmetçik de vatandaşlar için seferber oldu.

Cesur komutan alevlerin arasına daldı

Çalışmalar sırasında ortaya çıkan bir görüntü ise izleyenleri duygulandırdı.

Bir komutanın korkusuzca dumanların ve alevlerin arasına daldığı görüldü. Cesur İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kamil Türkdönmez canı pahasına bölge halkına ait hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

O anlar sosyal medyada dolaşıma girince kısa sürede viral oldu.