Çanakkale sahillerinde müsilaj tehlikesi

AA

Müsilaj, Marmara ile Ege denizlerinin bir bölümünde aralıklarla ortaya çıkıyor..

Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, geçtiğimiz aylarda 2020 yılından sonra yeniden Çanakkale Boğazı'nda görülmüştü.

Çanakkale Boğazı ve kıyılarında yoğun bir şekilde görülen müsilaj, vatandaşlarda da endişeye yol açmıştı.

MARMARA DENİZİ'NDE EKOLOJİK ZARAR

Öte yandan bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu.

2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE'DE YENİDEN GÖRÜLDÜ

Çanakkale sahillerinde müsilaj yeniden görüldü..

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj, kıyı şeridinin bir bölümünü kapladı.

Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşan müsilaj, Avrupa Yakası'ndaki sahilde de gözlendi.

MÜSİLAJ ETKİSİ SÜRÜYOR

"Koltuk Barınağı" olarak bilinen eski feribot iskelesine yığılan müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.