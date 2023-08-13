Çanakkale Şehitliği başıboş köpeklerin meskeni oldu Geçmişten günümüze miras olan Çanakkale Şehitliği'ni başıboş sokak köpeklerinin mesken olarak belirlemesi görenlerin tepkisini çekti.

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Ülkenin yıllardır çözülemeyen sorunlarından biri, başıboş sokak köpeği problemi...

Sayıları günden güne artan başıboş köpekler, çocuklar için sokaklarda adeta birer tehdit haline geldi.

Çok sayıda vakanın yaşanmasına sebep olan bu sorun, ölümleri ve yaralanmaları beraberinde getirdi.

Halk sağlığı için tehdit haline geldiler

Öyle ki çocukların sadece sokaklarda oynayamamasıyla kalmayan bu durum, trafikte vatandaş sağlığını tehdit eder hale geldi.

Bir anda yola fırlayan başıboş köpekler kazalara neden oluyor.

Çok sayıda canımızı kaybettiğimiz bu kazaların önlenmesi için ise belediyeler üstlerine düşen görevi yerine getirmiyor.

Çanakkale Şehitliği'nde tepki çeken görüntü

Mama lobisinin gelir kapısı olarak kullandığı başıboş köpekler şimdi de Çanakkale Şehitliği'ni mesken tuttu.

Şehitlikten yansıyan fotoğrafta başıboş köpeklerin mezarların üzerine yattığı görüldü.

Geçmişten günümüze miras olan bu nadide bölgedeki başıboş köpek sorununu görenlerin ise içi sızladı.

Sosyal medyada konuyla ilgili tepkiler peş peşe geldi.

İşte o görüntü...