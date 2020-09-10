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Çanakkale turşuluk biberin çıplak ayakla ezilmesine ceza kesildi

Çanakkale turşuluk biberin çıplak ayakla ezilmesine ceza kesildi

Çanakkale Biga'da turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin biberleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülere ceza geldi. Firmaya, hijyen kuralları nedeniyle 13 bin 954 TL ceza kesildi.