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    Çanakkale turşuluk biberin çıplak ayakla ezilmesine ceza kesildi

    Çanakkale Biga'da turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin biberleri ayaklarıyla ezerek dans ettiği görüntülere ceza geldi. Firmaya, hijyen kuralları nedeniyle 13 bin 954 TL ceza kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 20:43
    • Güncelleme : 10.09.2020 - 20:43
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    Çanakkale turşuluk biberin çıplak ayakla ezilmesine ceza kesildi

    Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin dans ederek biberleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

    Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüler üzerine bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi.

    Turşuluk biberi çıplak ayakla ezen işçi- İZLE

    FİRMAYA 13 BİN 954 LİRA CEZA KESİLDİ

    Kayıtlardan, söz konusu kişinin çalıştığı firma belirlendi, şirkete gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 lira ceza kesildi. İmalat aşamasındaki 2,5 ton ürün de imha edildi.

    Öte yandan, turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu.

    Çanakkale turşuluk biberin çıplak ayakla ezilmesine ceza kesildi #1

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