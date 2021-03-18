Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır? 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi oluşturma ekranı

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü olması nedeniyle bireyler tarafından 18 Mart hatıra künyesi oluşturma ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır?

Bundan tam 106 yıl önce Türk askeri, Çanakkale’de İtilaf Devletlerini bozguna uğrattı. Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehit Anma Günü olması nedeniyle "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" gündeme geldi.

Türk milleti için oldukça önem arz eden bu günde, 18 Mart Çanakkale Zaferi künye oluşturma işlemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır? İşte 18 Mart hatıra künye oluşturma ekranı..

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ NASIL ALINIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.

Çanakkale Dijital Savaş Künyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan uygulama kapsamında, "www.18martetkinlikleri.com" internet sitesi üzerinden oluşturulabilmektedir.

Uygulama aracılığı ile ad, soyad, kan grubu ve şehir bilgileri doldurulduktan sonra künye görseli, sistem tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır. Künye görseli, ekrana paylaşma seçenekleri ile gelerek günümüz dijital etkileşim diline uygun bir içerik oluşturma imkanı sağlayacak.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HATIRA KÜNYESİ ALMA EKRANI



