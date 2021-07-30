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    Çanakkale’de 1 ay, Gaziantep’te 15 gün ormanlara girmek yasak

    Türkiye’yi kahreden yangınların ardından iki ildeki ormanlara daha yasak geldi. Çanakkale’de 1 ay, Gaziantep’te de 15 gün ormanlara girişler yasaklandı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 13:29
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    Çanakkale’de 1 ay, Gaziantep’te 15 gün ormanlara girmek yasak

    Çanakkale Valiliği'nce olası yangınlara karşı il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

    Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar sürecek.

    1 AY YASAKLANDI

    Çanakkale Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “6831 Sayılı Orman Kanunu'nun ‘Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler’ hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği’nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır." denildi.

    Çanakkale’de 1 ay, Gaziantep’te 15 gün ormanlara girmek yasak #1

    GAZİANTEP’TE 15 AĞUSTOS’A KADAR YASAK

    Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki ormanlara girişlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

    Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı.

    Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15 Ağustos 2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." dedi.

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