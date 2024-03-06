Çanakkale'de 1 ayda 243 kaçak göçmen yakalandı Düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar devam ederken Çanakkale'de son 1 ayda 243 göçmen ve 21 organizatör yakalandı.

İHA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla sürüyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

1 ayda 15 operasyon gerçekleştirildi

Bu kapsamda, 1 Şubat ile 29 Şubat arasında yapılan 15 operasyonda 21 organizatör yakalandı.

Aynı suçtan aranması olan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

15 organizatör tutuklandı

Operasyonlarda organizatörlük yapan 21 şüpheliden 15’i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 şüpheli için çalışmalar sürüyor

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ele geçirilenler

12 araç, 50 can yeleği, 40 şambrel, 7 el hava pompası ve 3 bin 450 TL ve 40 euro suçtan elde edilen gelire el konuldu.

243 kaçak göçmen yakalandı

Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan toplam 243 kaçak göçmen de yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)