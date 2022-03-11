Petrol
110.36
0.94%
Euro
16.29
-0.35%
Dolar
14.78
-0.51%
Altın
933.48
-1.95%
Borsa
2061
0.94%
Bitcoin
593.972
1.55%
BTXN Coin
38.84
1.67%
Bitexen
-0ºC
İstanbul
Çok bulutlu -0 C

    Çanakkale'de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi

    Çan ilçesindeki şehitliğin karla kaplandığını gören 2 gencin elleriyle mezar taşlarını temizlediği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 11.03.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi

    Çanakkale'de de etkisini gösteren kar yağışı, Çan ilçesinde bulunan Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'ı beyaza bürüdü.

    Anıta 15.00 sularında gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını elleriyle temizledi.

    O ANLAR KAMERADA

    Gençlerin şehitlerine olan vefası duygulandırırken, yaşanan anlar kameralar tarafından kaydedildi.

    Çanakkale'de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi VİDEO

    "EVLATLARIMIZI BELEDİYEMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

    Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak, "Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 evladımız, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba sarf etmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek, belediyemizde ağırlamak istiyoruz." dedi.

    Çanakkale de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi #1

    Çanakkale de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi #2

    Çanakkale de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi #3

    Çanakkale de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi #4


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Ukrayna’daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım
    Dünya

    Ukrayna’daki laboratuvarlara 200 milyon dolar yatırım

    Rusya'dan ayrılan şirketler kamulaştırılıyor
    Ekonomi

    Rusya'dan ayrılan şirketler kamulaştırılıyor

    Görüş Bildir