Çan ilçesindeki şehitliğin karla kaplandığını gören 2 gencin elleriyle mezar taşlarını temizlediği anlar kameraya yansıdı.

Çanakkale'de de etkisini gösteren kar yağışı, Çan ilçesinde bulunan Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'ı beyaza bürüdü.

Anıta 15.00 sularında gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını elleriyle temizledi.

O ANLAR KAMERADA

Gençlerin şehitlerine olan vefası duygulandırırken, yaşanan anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Çanakkale'de 2 genç, beyaza bürünen şehitlikteki mezar taşlarını temizledi VİDEO



"EVLATLARIMIZI BELEDİYEMİZDE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşarak, "Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 evladımız, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizlemek için epey çaba sarf etmişler ve sonrasında bizleri duygulandıran bu harika görüntülerle karşılaşmış olduk. Evlatlarımızı ve onları yetiştiren ailelerini kutluyor, en kısa zamanda bu evlatlarımızın kim olduklarını belirleyerek, belediyemizde ağırlamak istiyoruz." dedi.