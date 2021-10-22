Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

1,5 deniz mili uzaklığında motor arızası veren lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulunmalarının ardından başarıyla kurtarıldı.

Son zamanlarda göçmen krizi baş gösterirken, lastik bot içerisinde 38 göçmen daha yakalandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'nda Afganistan'dan gelen göçmenlerin, Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla girmeye çalıştıkları belirlendi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEYE BOT GÖNDERDİ

Bölgeye, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na ait Gökçeada’da konuşlu TCSG-91 ve TCSG-903 Botlar ile Akbaş/Eceabat’ta konuşlu Kontrol Bot 4313 gönderildi.

38 DÜZENSİZ GÖÇMEN BOTA ALINDI

Lastik botlarda yapılan kontrollerde 15'i erkek, 6'sı kadın, 13'ü çocuk ve 4'ü kız çocuğu olmak üzere toplamda 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, TCSG-903 Bota alındı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİ

Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.