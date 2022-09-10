Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyreden Komoros bayraklı Ro-Ro gemisine, 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirdi.

Yunanistan Ege'de, suları ısındırmaya devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik unsurları, Anatolian isimli Ro-Ro gemisine taciz ateşi açtı.

"Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir"



Açıklamada, Türk Sahil Güvenlik Botlarının duruma müdahale etmesi üzerine Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiği belirtildi.

Çanakkale'de Ro-Ro gemisine Yunan unsurlarından taciz ateşi - VİDEO









Sahil Güvenlik Komutanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ölen ya da yaralanan olmadı"

"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27’de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.

Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.

Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır."