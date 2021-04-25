Birçok kişi, ANZAK askerlerini anmak için Arı Burnu Koyu'nda toplandı. Törende, Atatürk'ün ANZAK askerlerinin annelerine yazdığı mektup okundu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106’ncı anma törenleri kapsamında, her yıl gerçekleştirilen anma etkinlikleri bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katlımla yapıldı.

ANZAK çıkarmasının 106’ncı yıl dönümünde, birçok kişi uyku tulumları ile Arı Burnu önündeki ANZAK Koyu’na gelerek katıldı

Tören, sabaha karşı 05.30’da başladı. Saygı duruşu ile başlayan tören, Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye devletleri adına çelenk sunumuyla devam etti. Devletlerin İstiklal Marşı okundu.

ATATÜRK’ÜN MEKTUBU OKUNDU

Gelibolu 2’ncı Kolordu Komutanlığı’ndan Yarbay Anıl Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Atatürk’ün, Anzak annelerine yazdığı mektubu Türkçe ve İngilizce olarak okudu.

Diğer ülke temsilcilerinin yaptığı konuşmalarla tören, sona erdi.

Çanakkale’de ANZAK askerleri anıldı ViDEO

TÖRENE KATILANLAR

Anzak Koyu’nda gerçekleştirilen törene; Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.