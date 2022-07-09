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- Çanakkale'de asırlardır devam eden bayram zinciri
Çanakkale'de asırlardır devam eden bayram zinciri
- 09.07.2022 - 09:43
- Güncelleme : 09.07.2022 - 10:30
Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı sürüyor...
Diğer yandan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun Köyü’ndeki Akçakoyun Köy Camii'nde bayram namazı kılındı.
Namazın ardından köylüler, köy meydanında bir araya geldi.
Bayram Halkası adeti unutulmadı
Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan 'Bayram Halkası' denilen adet gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin asırlardır devam eden bayram zinciri
İnsan zinciri oluşturarak bayramlaştılar
Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı.
Yarım saat sürdü
İHA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.
"Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılı"
Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız." dedi.