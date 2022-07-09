Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
377.302
-0.16%
BTXN Coin
7.74
15.52%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Çanakkale'de asırlardır devam eden bayram zinciri

    Akçakoyun Köy Camii'nde bayram namazından sonra köyde yüzyıllardır devam eden ve Bayram Halkası denilen adet, bu yıl da gerçekleştirildi. Bayramlaşma merasimi yaklaşık yarım saat sürdü.
    • 09.07.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de asırlardır devam eden bayram zinciri

    Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı sürüyor...

    Diğer yandan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun Köyü’ndeki Akçakoyun Köy Camii'nde bayram namazı kılındı.

    Namazın ardından köylüler, köy meydanında bir araya geldi.

    Bayram Halkası adeti unutulmadı

    Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan 'Bayram Halkası' denilen adet gerçekleştirildi.

    Çanakkale'nin asırlardır devam eden bayram zinciri

    İnsan zinciri oluşturarak bayramlaştılar

    Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı.

    Çanakkale de asırlardır devam eden bayram zinciri #1

    Yarım saat sürdü

    İHA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.

    Çanakkale de asırlardır devam eden bayram zinciri #2

    "Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılı"

    Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız." dedi.

    Çanakkale de asırlardır devam eden bayram zinciri #3

    Çanakkale de asırlardır devam eden bayram zinciri #4

    Çanakkale de asırlardır devam eden bayram zinciri #5

    Çanakkale de asırlardır devam eden bayram zinciri #6


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Angel Di Maria Torino'ya geldi
    Transfer dosyası

    Angel Di Maria Torino'ya geldi

    2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı
    Kitap

    2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı

    Görüş Bildir