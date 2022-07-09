Çanakkale'de asırlardır devam eden bayram zinciri

Akçakoyun Köy Camii'nde bayram namazından sonra köyde yüzyıllardır devam eden ve Bayram Halkası denilen adet, bu yıl da gerçekleştirildi. Bayramlaşma merasimi yaklaşık yarım saat sürdü.

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Diğer yandan Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun Köyü’ndeki Akçakoyun Köy Camii'nde bayram namazı kılındı.

Namazın ardından köylüler, köy meydanında bir araya geldi.

Bayram Halkası adeti unutulmadı

Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan 'Bayram Halkası' denilen adet gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin asırlardır devam eden bayram zinciri

İnsan zinciri oluşturarak bayramlaştılar



Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı.





Yarım saat sürdü

İHA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.





"Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılı"



Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız." dedi.



