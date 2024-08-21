Çanakkale'de balıkçılar, 1 Eylül'de ‘Vira Bismillah' diyecek Balıkçılar, av yasağının bitmesine sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuyla beraber tezgahlarda bolluk yaşanması beklenirken, Kemer köyü limanında drone ile teknelerin bakımı ve hazırlıklar görüntülendi.

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İHA

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla son bulacak.

Balıkçılar tüm hazırlıklarını tamamladı.

Biga ilçesine bağlı Kemer köyü limanında çok sayıda balıkçı teknesi sahibi, tayfalarını topladı.

AĞLAR HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rıhtımda üzerleri brandayla örtülü ağlar açılarak, tamirleri yapıldı.

Ağlar gırgırların makarasına verilerek teknelere alınıp, avlanmaya hazır hale getirildi.

1 EYLÜL'DE 'VİRA BİSMİLLAH' DİYECEKLER

Limanda teknelerin bakımı drone ile görüntülendi. Çanakkaleli balıkçılar, 1 Eylül'de ‘Vira Bismillah' diyecek.

31 Ağustos akşamı denize açılacaklar ve saatler 00.00'ı gösterdiğinde avlanmaya başlayacaklar.

"BEKLENTİMİZ BOL PALAMUT"

'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesi kaptanı Nadir Karabiber şu ifadeleri kullandı:

Hazırlıklarımızı tamamlamaya çok az kaldı. Dört buçuk ay büyük bir heyecanla bekledik. Canla, başla çalıştık. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık son günler, son saatler, bekliyoruz. Teknelerin, ağların bakımı yapıldı. Kızağa çekildi, tekneler boyandı. Ağlar tekrar tamir oldu. Şartlar ağır, maliyetler çok yüksek. Bu sene denizden beklentimiz bol palamut. Marmara Denizi'nde sardalya bol, çinekop görünüyor. Her türlü balık olur. Ben 1985 senesinden bu yana balıkçıyım. Benim prensibim, güneş doğudan doğuyorsa balık olur.

Kemer köyünde gırgır teknesi kaptanı Sami Koç ise “Kayıklarımızı boyadık. Ekipmanlarımızı hazırlıyoruz. Ağ tamirimizi yaptık. Heyecanla sezonun açılmasını bekliyoruz. Denizlerde bu yıl palamut bol olacak. Çinekop balığı bol olacak. Hamsi geçen senelere göre biraz daha az, ondan da umutluyuz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)