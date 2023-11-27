Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralandı Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

İHA

Çanakkale'de sağanak yağış etkisini gösterdi.

Gün boyu fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Nara Burnu'na yıldırım düştü.

4 asker yaralı

Yıldırım nedeniyle 4 asker yaralandı.

Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)