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- Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kaldı
Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kaldı
Kar sebebiyle çiftlik evinde mahsur kalan bir vatandaşın yardımına jandarma ve kaymakamlık ekipleri yetişti.
- İHA
- 14.02.2021 - 17:17
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kocaveli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan S.E., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
EKİPLER KURTARDI
Çağrı üzerine kurtarma çalışması başlatan jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ekipleri, bölgeye iş makineleri ile ulaştı.
S.E. bulunduğu yerden kurtarılarak ilçe merkezindeki evine bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.