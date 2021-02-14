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    Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kaldı

    Kar sebebiyle çiftlik evinde mahsur kalan bir vatandaşın yardımına jandarma ve kaymakamlık ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 17:17
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    Çanakkale'de çiftlik evinde mahsur kaldı

    Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kocaveli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlik evinde mahsur kalan S.E., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

    EKİPLER KURTARDI

    Çağrı üzerine kurtarma çalışması başlatan jandarma ve Lapseki Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ekipleri, bölgeye iş makineleri ile ulaştı.

    S.E. bulunduğu yerden kurtarılarak ilçe merkezindeki evine bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Çanakkale de çiftlik evinde mahsur kaldı #1

    Çanakkale de çiftlik evinde mahsur kaldı #2

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