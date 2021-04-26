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- Çanakkale'de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Çanakkale'de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığınca düzenlenen yasa dışı avcılık operasyonunda, 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden temizlendi.
- AA
- 26.04.2021 - 16:02
- Güncelleme : 26.04.2021 - 16:25
Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Çanakkale Boğazı'nda ahtapot avcılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, 3 Sahil Güvenlik botuyla çıktığı operasyonda drone da kullanarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarını tespit etti.
757 TUZAK ÇIKARILDI
Kumkale açıklarında 7 farklı mevkide 757 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkaran ekipler, tuzaklarda bulunan 56 ahtapotu da suya bıraktı.
Çanakkale'de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı VİDEO