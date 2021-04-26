Euro
10.0256
-1.12%
Dolar
8.2972
-0.86%
Altın
473.95
-0.9%
Borsa
1.368
1.72%
Bitcoin
440.001
8.40%
EXEN Coin
22.90
6.16%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Çanakkale'de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı

    Sahil Güvenlik Grup Komutanlığınca düzenlenen yasa dışı avcılık operasyonunda, 757 ahtapot tuzağı deniz dibinden temizlendi.
    • AA
    • 26.04.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale'de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı

    Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Çanakkale Boğazı'nda ahtapot avcılığı yapıldığı ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler, 3 Sahil Güvenlik botuyla çıktığı operasyonda drone da kullanarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarını tespit etti.

    757 TUZAK ÇIKARILDI

    Kumkale açıklarında 7 farklı mevkide 757 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkaran ekipler, tuzaklarda bulunan 56 ahtapotu da suya bıraktı.

    Çanakkale'de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı VİDEO

    Çanakkale de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı #1

    Çanakkale de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı #2

    Çanakkale de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı #3

    Çanakkale de deniz dibinden 757 ahtapot tuzağı çıkarıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir