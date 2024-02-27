Çanakkale'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

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Türkiye bir deprem paniği daha yaşadı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Merkez üssü olarak Çanakkale'nin Biga ilçesi işaret edildi.

Depremin büyüklüğü 4,6

AFAD, depremin büyüklüğünü ise 4,6 olarak açıkladı.

Saat 16.09 sıralarında yaşanan deprem büyük korkuya neden oldu.

Depremin derinliği 7 kilometre

AFAD'ın verilerine göre; Biga ilçesindeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul'da da hissedildi

Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

"An itibari ile olumsuz bir durum yoktur"

Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:

Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.