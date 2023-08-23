Çanakkale'de ekipler alevlerin arasında kaldı! Sağlık durumları iyi Kenti etkisi altına alan yangınlarda 9 bölge boşaltılırken rüzgarların arasında yangına müdahale ederken dumanlardan etkilenen ekiplerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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ensonhaber.com

Çanakkale'de dün başlayan yangınlar etkisini koruyor.

Önlem amacıyla haneler boşaltılırken, dumandan etkilenen vatandaşlar da tedavi altına alındı.

Öte yandan çok sayıda personel, yangını kontrol altına alabilmek adına bölgede mücadele veriyor.

Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirildi.

Yangına müdahale eden ekip alevler arasında

Ciğerlerimizi yakan alevlerin etkisi bölgede rüzgarın etkisi sürerken panik anları da yaşanıyor.

Yangını kontrol altına almak için canlarını hiçe sayan ekipler canla başla mücadele ederken bir itfaiye aracının alevlerin arasından geçtiği görüntüler gündeme geldi.

Bunun ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sağlık durumları iyi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: