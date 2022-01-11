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    Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal

    Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 09:01
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    Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal

    Olumsuz hava şartları feribot seferlerini de etkiledi.

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    Bu kapsamda, Geyikli-Bozcaada hattında 12 Ocak Çarşamba günü yapılması planlanan seferler de iptal edildi.

    Çanakkale de tüm feribot seferleri iptal #1

    Çanakkale de tüm feribot seferleri iptal #2


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